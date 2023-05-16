«Свинское отношение»: фанаты Иды Галич ополчились на Люсю Чеботину

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 14

Поклонники Иды Галич заподозрили Люсю Чеботину в срыве съемок шоу

«Свинское отношение»: фанаты Иды Галич ополчились на Люсю Чеботину

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Поклонники блогера начали обвинять певицу в высокомерии и неуважении. Что случилось между звездами?

Блогер Ида Галич, не называя имен, обвинила одного из гостей шоу в срыве съемок — поклонники решили, что речь идет о певице Люсе Чеботиной.

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением», — написала блогер в своих социальных сетях.

Все произошло из-за того, что певица, предположительно, сорвала съемки проекта Иды Галич. Расстроились не только приглашенные дети, но и сама телеведущая, которая понесла большие финансовые убытки. Ида отметила, что данный поступок останется на совести этого человека.

«Я сейчас отдышусь, решу проблему и все напишу. Я никого не буду жалеть, потому что никто не пожалел меня!» — добавила Галич.

Фанаты звезды уже ополчились на Чеботину, предположив, что это именно она напрасно заставила ждать съемочную команду из 30 человек. Поклонники обвинили певицу в высокомерии и звездной болезни.

«У Люси корона выросла, отсюда и все скандалы», — пишут фолловеры в комментариях под постом блогера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич обвинила блогера Анастасию Ивлееву в воровстве контента.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

18:06
«Свинское отношение»: фанаты Иды Галич ополчились на Люсю Чеботину
17:55
Прикрывают друг друга: как работают танкисты армии России в зоне СВО
17:42
Умер бывший супруг звезды фильма «Покровские ворота» Евгений Козловский
17:37
Нашла коса на камень: боевики «Азова»* устроили перестрелку с ОПГ в Запорожье
17:28
На Троекуровском кладбище простились с Эдуардом Сагалаевым
17:24
Западные СМИ сообщили, что контрнаступление ВСУ даст преимущество России

Сейчас читают

Один человек погиб при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе
Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники
Почему американский Patriot проиграл противовоздушный бой в Киеве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп