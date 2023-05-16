«Свинское отношение»: фанаты Иды Галич ополчились на Люсю Чеботину

Поклонники блогера начали обвинять певицу в высокомерии и неуважении. Что случилось между звездами?

Блогер Ида Галич, не называя имен, обвинила одного из гостей шоу в срыве съемок — поклонники решили, что речь идет о певице Люсе Чеботиной.

«За всю историю нашей программы я никогда не сталкивалась с подобным свинством. Я сегодня навсегда прощаюсь с этим человеком, с ее командой и с ее свинским отношением», — написала блогер в своих социальных сетях.

Все произошло из-за того, что певица, предположительно, сорвала съемки проекта Иды Галич. Расстроились не только приглашенные дети, но и сама телеведущая, которая понесла большие финансовые убытки. Ида отметила, что данный поступок останется на совести этого человека.

«Я сейчас отдышусь, решу проблему и все напишу. Я никого не буду жалеть, потому что никто не пожалел меня!» — добавила Галич.

Фанаты звезды уже ополчились на Чеботину, предположив, что это именно она напрасно заставила ждать съемочную команду из 30 человек. Поклонники обвинили певицу в высокомерии и звездной болезни.

«У Люси корона выросла, отсюда и все скандалы», — пишут фолловеры в комментариях под постом блогера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич обвинила блогера Анастасию Ивлееву в воровстве контента.