В МИД Индии призвали Борреля изучить правила ЕС после заявлений о нефти из РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47

МИД Индии: Боррелю следует посмотреть регламент ЕС, прежде чем угрожать Индии из-за нефти

В МИД Индии призвали Борреля изучить правила ЕС после заявлений о нефти из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Главу евродипломатии возмутило, что индийцы после введения потолка цен на нефть обогащаются на поставках в Европу топлива из российского сырья.

Главе евродипломатии Жозепу Боррелю нужно изучить правила ЕС, прежде чем заявлять об ограничении импорта индийских нефтепродуктов, полученных из российской нефти. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, передает агентство ANI.

Индийский министр отметил, что сырье из РФ существенно перерабатывается в третьих странах и не рассматривается как российский продукт. В этом контексте Боррелю нужно ознакомиться с постановлением Совета ЕС № 833/2014, указал Джайшанкар.

Накануне Боррель заявил, что благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получает более дешевое сырье и обогащается на поставках в Европу очищенного топлива.

До этого на Западе признали, что за первые пять месяцев ценовой потолок не смог помешать торговле российской нефтью. Финский исследовательский центр по энергетике и чистому воздуху (CREA) пришел к выводу, что экспорт «черного золота» из России превысил уровень 2022 года, а способствуют этому пять стран: Китай, Индия, Турция, ОАЭ и Сингапур.

В отчете CREA отмечается, что морской импорт российской сырой нефти в эти государства увеличился на 140% в натуральном выражении или на 182% в денежном по сравнению с предыдущим годом. При этом Евросоюз, страны G7 и Австралия нарастили объем импорта нефтепродуктов из Китая на 94%, Индии — на 2%, Турции — на 43%, ОАЭ — на 23%, Сингапура — на 33%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия и Ирак обвалили поставки американской нефти в Индию.

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