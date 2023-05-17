ФСБ задержала 165 подпольных оружейников по всей России

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Рита Миронова
Рита Миронова 21

Всего у нелегальных торговцев было изъято 399 единиц оружия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Федеральная служба безопасности РФ выявила 165 подпольных оружейников в стране. Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступников обнаружили в 44 регионах страны. Всего удалось изъять почти 400 единиц огнестрельного оружия из подпольных мастерских.

Известно, что нелегальные производители оружия орудовали в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также девяти республиках, семи краях и 26 областях.

Среди изъятого у преступников оружия были модели как отечественного, так и иностранного производства. В мастерских изготавливали и продавали пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, револьверы, гранатометы, ручные гранаты.

Также были обнаружены более 59 килограммов взрывчатых веществ и множество боеприпасов. Деятельность 40 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов пресечена. Федеральная служба работала совместно с МВД России и Росгвардией.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности продолжается», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях.

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