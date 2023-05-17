Глава РФ Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию маршрута для туристов, который соединил бы Санкт–Петербург и Владивосток. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.

Президент призвал заняться развитием автомобильного туризма в стране. Так, для этого необходимо привести в надлежащее состояние инфраструктуру, которая позволит реализовать пилотный проект «Санкт-Петербург — Владивосток».

В опубликованном перечне поручений президента написано, что маршрут может включить в себя федеральные трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург) и М-12 (Москва — Казань).

Путин отметил, что поручения должны быть исполнены в срок до 15 июня. Ответственными за их выполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru писал, что первой российской авиакомпании разрешили полеты в Грузию после отмены ограничений.