Путин поручил включить в концепцию автотуризма проект «Петербург — Владивосток»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15

Глава государства призвал кабмин выполнить поручения до 15 июня.

Путин поручил включить в концепцию автотуризма проект «Петербург — Владивосток»

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

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Глава РФ Владимир Путин поручил правительству разработать концепцию маршрута для туристов, который соединил бы Санкт–Петербург и Владивосток. Соответствующая публикация появилась на сайте Кремля.

Президент призвал заняться развитием автомобильного туризма в стране. Так, для этого необходимо привести в надлежащее состояние инфраструктуру, которая позволит реализовать пилотный проект «Санкт-Петербург — Владивосток».

В опубликованном перечне поручений президента написано, что маршрут может включить в себя федеральные трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург) и М-12 (Москва — Казань).

Путин отметил, что поручения должны быть исполнены в срок до 15 июня. Ответственными за их выполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru писал, что первой российской авиакомпании разрешили полеты в Грузию после отмены ограничений.

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