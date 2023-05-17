Зависимость слишком велика: откажется ли ЕС от газа из России

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Politico: европейские страны не собираются отказываться от российского газа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

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Газовый вопрос обсудят на грядущем саммите G7.

Страны Евросоюза не готовы отказаться от российского газа. Как пишет Politico, западные государства не смогут ввести запрет на газопроводы в новый санкционный пакет.

Источники издания отмечают, что вопрос о новых ограничениях затронут на предстоящем саммите «Большой семерки», который стартует на этой неделе.

Вот только вряд ли, что кто-то из лидеров западных стран сможет подобные меры согласовать. По словам дипломатов, зависимость некоторых государств от российских энергоресурсов слишком велика.

Ранее 5-tv.ru писал, что саммит стран «Группы семи» и Евросоюза 19–21 мая может завершиться запретом на возобновление поставок трубопроводного газа из России. Отмечается, что решение, которое может быть принято в рамках хиросимского саммита, отрежет Польшу и Германию от российского газа.

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