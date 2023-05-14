СМИ сообщили о планах G7 и ЕС запретить перезапуск российских газопроводов
FT: G7 и ЕС планируют запретить перезапуск поставок трубопроводного газа из России
Фото: Patrick Pleul / ТАСС
Запад готовит одиннадцатый пакет антироссийских санкций.
Проведенный 19–21 мая в Хиросиме саммит стран «Группы семи» и Евросоюза может завершиться запретом на возобновление поставок российского трубопроводного газа. Об этом сайт Financial Times сообщил со ссылкой на источники.
«G7 и ЕС запретят импорт российского газа по маршрутам, по которым Москва приостановила поставки», — приводит издание слова собеседника.
По словам источника, торговля энергоносителем была заморожена странами Запада впервые после начала конфликта на Украине. Отмечается, что решение, которое может быть принято в рамках хиросимского саммита, отрежет Польшу и Германию от российского газа.
Собеседник газеты уточнил, что «коллективный Запад» стремится к гарантиям того, что Россия не увеличит свои доходы за счет продажи газа. Запрет на возобновление поставок из РФ принимается с целью того, чтобы «партнеры в будущем не передумали».
Ранее 5-tv.ru писал, что «Транснефть» сообщила о попытке теракта на брянском участке нефтепровода «Дружбы».
Читайте также
70%
1.32 84.25
1.36
Нашли ошибку?