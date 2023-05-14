СМИ сообщили о планах G7 и ЕС запретить перезапуск российских газопроводов

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

FT: G7 и ЕС планируют запретить перезапуск поставок трубопроводного газа из России

СМИ сообщили о планах G7 и ЕС запретить перезапуск российских газопроводов

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Запад готовит одиннадцатый пакет антироссийских санкций.

Проведенный 19–21 мая в Хиросиме саммит стран «Группы семи» и Евросоюза может завершиться запретом на возобновление поставок российского трубопроводного газа. Об этом сайт Financial Times сообщил со ссылкой на источники.

«G7 и ЕС запретят импорт российского газа по маршрутам, по которым Москва приостановила поставки», — приводит издание слова собеседника.

По словам источника, торговля энергоносителем была заморожена странами Запада впервые после начала конфликта на Украине. Отмечается, что решение, которое может быть принято в рамках хиросимского саммита, отрежет Польшу и Германию от российского газа.

Собеседник газеты уточнил, что «коллективный Запад» стремится к гарантиям того, что Россия не увеличит свои доходы за счет продажи газа. Запрет на возобновление поставок из РФ принимается с целью того, чтобы «партнеры в будущем не передумали».

Ранее 5-tv.ru писал, что «Транснефть» сообщила о попытке теракта на брянском участке нефтепровода «Дружбы».

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:10
Российская артиллерия уничтожила гаубицу «Акация» ВСУ под Херсоном
10:58
В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова Украинской ССР
10:42
Британский профессор Рассел предупредил о риске гибели человечества из-за ИИ
10:21
В Киеве ожидают поставку более сотни немецких беспилотников Vector
10:10
СМИ сообщили о планах G7 и ЕС запретить перезапуск российских газопроводов
10:02
Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп