«Прямой подкуп»: Лавров о советах США убрать из Армении российскую базу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу и пограничников

«Прямой подкуп»: Лавров о советах США убрать из Армении российскую базу

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Однако стоит вспомнить, как США поступают со своими союзниками.

В США дают советы Армении по поводу ее отказа от размещения российской базы и пограничников. Взамен американцы предлагают обеспечить безопасность. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Царьграду».

По его словам, у них имеются данные об этой ситуации.

«Откровенная провокация. Это тоже не дипломатия… Нет больше этой дипломатии. Есть прямой подкуп», — заявил Лавров.

Также он напомнил о том, что происходит с теми, на кого Запад делал хоть какую-то ставку в свое время.

«Они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале „арабской весны“ достойно ушел в отставку, никуда не сбежал… Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны», — заключил Лавров.

До этого стало известно, что в Армении опасаются западных санкций за сотрудничество с Россией, а мэр Тбилиси и секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе сравнил введение Грузией санкций против России с харакири.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Армении заявили о стремлении избежать санкций за сотрудничество с РФ.

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