Готовится к рывку: когда Китай обойдет Евросоюз по потреблению нефти

В прошлом году Пекин «поставил на паузу» закупку топлива, теперь же догоняет показатели.

Китай уже к концу текущего года может опередить Европейский союз по суточному потреблению нефти. Об этом в комментарии ИА SM-News заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отметил, что в 2023 году Китай может компенсировать нехватку потребления нефти в 2022-м. Тогда Пекин «поставил его на паузу», а теперь догоняет те показатели, которые должны были быть годом ранее, пояснил эксперт. Он указал, что наблюдается прирост на 0,4-0,5 миллиона баррелей в сутки.

«Плюс тот отложенный спрос, который возник в 2022 году. Получается, что Китай в текущем году может увеличить потребление на 700-800 тысяч баррелей в сутки. Это приведет в тому, что КНР достигнет по итогам года 16,5 миллиона баррелей в сутки. Это больше, чем вся Европа вместе взятая. Она потребляет меньше 14 миллионов баррелей в сутки сейчас — после того, как у нее начались некоторые экономические сложности. Раньше она потребляла больше», — сказал Фролов.

При этом США делают все возможное, чтобы остановить рост Китая, добавил аналитик. В частности, Вашингтон принимает ограничительные законы в отношении Пекина и меры по стимулированию переноса производств крупных корпораций в США, пояснил Фролов.

На днях стало известно, что российские и иракские поставщики нефти обвалили продажи в Индию сырья из США. По данным индийского министерства торговли и промышленности, в марте страна продолжала рекордно закупать российскую нефть со скидкой, импортировав более 57 миллионов баррелей. В результате объемы поставок выросли на 23% по сравнению с февралем. При этом цена снизилась незначительно — с 72,4 до 70,2 доллара за баррель. В то же время импорт нефти из США упал в 2,3 раза, притом что сырье оттуда Индия закупала по самой низкой цене — 68,8 доллара.

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