Госдума приняла поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов при военном положении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 98

Данные поправки были внесены на рассмотрение днем ранее. Что еще предлагается изменить?

Госдума приняла поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов при военном положении

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Госдума приняла поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов, установленных президентом России Владимиром Путиным при военном положении.

Данные поправки к федеральному конституционному закону «О военном положении» были внесены на рассмотрение в нижнюю палату парламента днем ранее, 16 мая. Помимо меры в виде задержания, в документе содержится информация о том, что граждан могут перемещать с территории, где введено военное положение, на территорию, где его нет.

Также правоохранители смогут принудительно останавливать автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы, ответственный за вопросы госстроительства и законодательства, рекомендовал принять поправки о порядке проведении выборов при военном положении.

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