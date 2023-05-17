Госдума приняла поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов при военном положении
Данные поправки были внесены на рассмотрение днем ранее. Что еще предлагается изменить?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Госдума приняла поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов, установленных президентом России Владимиром Путиным при военном положении.
Данные поправки к федеральному конституционному закону «О военном положении» были внесены на рассмотрение в нижнюю палату парламента днем ранее, 16 мая. Помимо меры в виде задержания, в документе содержится информация о том, что граждан могут перемещать с территории, где введено военное положение, на территорию, где его нет.
Также правоохранители смогут принудительно останавливать автомобили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы, ответственный за вопросы госстроительства и законодательства, рекомендовал принять поправки о порядке проведении выборов при военном положении.
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