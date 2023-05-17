Госдума приняла поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов при военном положении

Госдума приняла поправки о задержании на 30 суток за нарушение запретов, установленных президентом России Владимиром Путиным при военном положении.

Данные поправки к федеральному конституционному закону «О военном положении» были внесены на рассмотрение в нижнюю палату парламента днем ранее, 16 мая. Помимо меры в виде задержания, в документе содержится информация о том, что граждан могут перемещать с территории, где введено военное положение, на территорию, где его нет.

Также правоохранители смогут принудительно останавливать автомобили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Госдумы, ответственный за вопросы госстроительства и законодательства, рекомендовал принять поправки о порядке проведении выборов при военном положении.