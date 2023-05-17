«Яркие и токсичные»: задержаны владельцы анонимных Telegram-каналов, занимавшиеся вымогательством

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15

МВД: задержаны подозреваемые в вымогательстве владельцы сети анонимных Telegram-каналов

«Яркие и токсичные»: задержаны владельцы анонимных Telegram-каналов, занимавшиеся вымогательством

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf

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Публикуемые ими материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.

Сотрудники МВД РФ задержали администраторов Telegram-каналов, работавших по многим регионам России. Они подозреваются в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Известно, что учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.

«Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и „токсичные“ наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Также известно, что за установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, злоумышленники вымогали денежные средства.

По итогу был задержан диджитал-директор PR-агентства и заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал эти тексты. Возбуждены уголовные дела.

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъят так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи. Предварительное расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мошенники на семь миллионов обобрали россиян, которые хотели помочь бойцам СВО.

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