«Яркие и токсичные»: задержаны владельцы анонимных Telegram-каналов, занимавшиеся вымогательством
МВД: задержаны подозреваемые в вымогательстве владельцы сети анонимных Telegram-каналов
Фото: www.globallookpress.com / Moritz Wolf
Публикуемые ими материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.
Сотрудники МВД РФ задержали администраторов Telegram-каналов, работавших по многим регионам России. Они подозреваются в вымогательстве под угрозой размещения в мессенджерах недостоверных компрометирующих материалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Известно, что учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.
«Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и „токсичные“ наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей», — говорится в сообщении.
Также известно, что за установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, злоумышленники вымогали денежные средства.
По итогу был задержан диджитал-директор PR-агентства и заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал эти тексты. Возбуждены уголовные дела.
В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъят так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи. Предварительное расследование продолжается.
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