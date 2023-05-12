Мошенники на семь миллионов обобрали россиян, которые хотели помочь бойцам СВО

С заявлением в полицию обратилась главред RT Маргарита Симоньян, именем которой и воспользовались мошенники.

Пермские мошенники обманули неравнодушных россиян на семь миллионов рублей. Вопиющая история произошла в одном из популярных мессенджеров, где злоумышленники создали профиль и вели его от имени главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян. Люди посещали страницу и постоянно подписывались на аккаунт. Через какое-то время число подписавшихся превысило сто тысяч.

На своем канале нечестные бизнесмены размещали публикации о необходимости закупки военной техники для тех, кто защищает Родину в рамках СВО. Всем неравнодушным было предложено скинуться деньгами. Материальные средства направлялись на карты якобы волонтеров, которые передадут их на нужды армии.

«После обращения Маргариты Симоньян в полицию личности участников криминального бизнеса были установлены, они задержаны на территории города Перми», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как выяснило следствие, трое злоумышленников получало деньги от подписчиков из разных регионов России. Суммы переводов доходили до 20 тысяч рублей. Посредники отправляли вырученные деньги организаторам системы, оставляя себе договоренный процент. За последний месяц оборот по счетам подозреваемых превысил семь миллионов рублей.

«Следователем отдела полиции „Савиново“ УМВД России по городу Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Ирина Волк.

Стоит отметить, что после кошмарного инцидента Маргарита Симоньян обратилась к своей аудитории и призвала людей быть бдительнее. Чтобы обмануть честных граждан на семь миллионов рублей, мошенникам понадобилось всего полтора месяца.

«Еще раз напоминаю всем — будьте бдительны, не ведитесь на фейковые каналы, не перечисляйте деньги тем, кого не знаете. А полицейским — низкий поклон и благодарность за оперативность», — заявила Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали обманывать подростков-геймеров через покупки в сети.