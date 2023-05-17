«На должном уровне»: Путин объяснил сокращение добычи Россией энергоресурсов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26

Путин: сокращение добычи Россией энергоресурсов связано с ценами на мировом рынке

«На должном уровне»: Путин объяснил сокращение добычи Россией энергоресурсов

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Глава государства отметил колебания цен на мировых рынках.

Глава РФ Владимир Путин объяснил снижение добычи Россией энергоресурсов необходимостью поддерживать цены на мировом рынке. Об этой президент рассказал во время совещания с членами правительства.

«Мы сокращаем добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках», — прокомментировал он и добавил, что были снижены цены на газ.

По словам Путина, российская сторона предпринимает все необходимые меры для добровольного сокращения добычи энергоносителей. Связано это, отметил он, с тем, что мировой рынок должен сохранять определенную ценовую конъюнктуру. Кроме того, ценовая политика регулируется в диалоге с партнерами по ОПЕК+.

Глава государства подчеркнул, что руководство страны должно находить разумные подходы к работе со стратегическими проектами. Правительству нельзя также забывать о перспективах, в частности, Северного морского пути.

В заключение глава государства отметил, что ситуация остается стабильной и выразил надежду на реализацию всех аспектов проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер Александр Новак заявил о переходе на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы.

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