«На должном уровне»: Путин объяснил сокращение добычи Россией энергоресурсов

Глава государства отметил колебания цен на мировых рынках.

Глава РФ Владимир Путин объяснил снижение добычи Россией энергоресурсов необходимостью поддерживать цены на мировом рынке. Об этой президент рассказал во время совещания с членами правительства.

«Мы сокращаем добычу, но, тем не менее, она у нас на должном уровне находится. Цены колеблются на мировых рынках», — прокомментировал он и добавил, что были снижены цены на газ.

По словам Путина, российская сторона предпринимает все необходимые меры для добровольного сокращения добычи энергоносителей. Связано это, отметил он, с тем, что мировой рынок должен сохранять определенную ценовую конъюнктуру. Кроме того, ценовая политика регулируется в диалоге с партнерами по ОПЕК+.

Глава государства подчеркнул, что руководство страны должно находить разумные подходы к работе со стратегическими проектами. Правительству нельзя также забывать о перспективах, в частности, Северного морского пути.

В заключение глава государства отметил, что ситуация остается стабильной и выразил надежду на реализацию всех аспектов проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер Александр Новак заявил о переходе на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы.