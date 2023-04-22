Новак заявил о переходе на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы

Россия перейдет на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью на одном из федеральных каналов. По его словам, наиболее востребованы рубль и юань, а от евро и доллара страна и вовсе намерена отказаться.

«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчетам с этими валютами, в своих расчетах переходим только фактически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль», — отметил Новак.

Он добавил, что существует большой интерес к российским энергоресурсам. Однако для осуществления транзакций необходимо создать надежные механизмы расчетов. А проводиться оплата может только в национальных валютах.

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«Этот вектор будет продолжен, наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в Китайской Народной Республике, частично за нефть. И в рублях расчеты идут», — уверен Новак.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что с начала года объемы продаж авто с пробегом в России выросли на четверть. Кроме того, выросла и цена. Машины подорожали на 10%, до 750 тысяч рублей.