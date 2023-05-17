Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на два месяца

Зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Между тем он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этому вопросу, а также пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения договоренностей.

«Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это», — отметил президент Турции.

Переговорный процесс по зерновой сделке с участием всех сторон — Москвы, Киева, Анкары и ООН — начался 10 мая. Участники обсудили вопросы, связанные с продлением зерновой сделки и работы зернового коридора.

В Кремле отмечали, что двухмесячный срок продления сделки завершается 18 мая, а время сжимается как «шагреневая кожа».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле пока не приняли решения по поводу разговора о зерновой сделке двух лидеров Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путин.