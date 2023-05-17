МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26

Об этом ранее сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Министерство иностранных дел России подтвердило продление зерновой сделки на два месяца. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, перекосы в выполнении договоренностей должны быть максимально быстро исправлены.

«Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Прежде о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этому вопросу, а также пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения договоренностей.

Переговорный процесс по зерновой сделке с участием всех сторон — Москвы, Киева, Анкары и ООН — начался 10 мая. Участники обсудили вопросы, связанные с продлением зерновой сделки и работы зернового коридора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, ведущие страны Запада являются сторонниками продолжения украинского конфликта, это осложняет поиск возможностей для его урегулирования.

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