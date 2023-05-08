Турция назвала страны Запада сторонниками продолжения конфликта на Украине

Ведущие страны Запада являются сторонниками продолжения украинского конфликта, это осложняет поиск возможностей для его урегулирования. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

«Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы Запада являются сторонниками ее продолжения», — сказал Калын.

Он отметил, что у Анкары есть собственные предложения по разрешению конфликта, которые уже обсуждались с Москвой. Кроме того, по словам представителя Эрдогана, украинский кризис напоминает холодную войну 2.0 — не между Россией и Украиной, а между Россией и Западом. В заключении Калын добавил, что российская сторона не намерена продолжать конфликт. И теперь главным вопросом является то, как «обе стороны могут с достоинством встать из-за стола».

Представитель турецкого лидера также выразил надежду на продление зерновой сделки. Ее срок истекает 18 мая. Вместе с тем он отметил, что Турция выступает против введения антироссийских санкций.

«Если мы введем эмбарго в отношении России, то реализация зерновой сделки будет невозможна», — подчеркнул он.

Россия, Турция, Украина и ООН заключили зерновую сделку в июле прошлого года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов, один из них — Одесса. С 18 марта 2023 года российская сторона продлила соглашение до 18 мая. Сейчас Украина требует, чтобы сделку продлили еще на 120 дней. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что договоренности по вывозу зерна с Украины не выполняются, а продление сделки возможно только при учете позиции Москвы.

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