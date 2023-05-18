«Души наши — вместе»: Шифрин получил прощальное письмо от умершего почти 30 лет назад отца

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19

Ефиму Шифрину передали прощальное письмо от умершего почти 30 лет назад отца

«Души наши — вместе»: Шифрин получил прощальное письмо от умершего почти 30 лет назад отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem

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Стало известно, какие последние слова написал папа актера перед смертью.

Только спустя почти 30 лет российский актер и юморист Ефим Шифрин получил последние прощальное письмо отца перед его смертью. Родитель артиста скончался в 1995 году, но прочесть послание смог лишь сейчас. Об этом сообщил портал dni.ru.

Отец Ефима — российский и израильский писатель Залман Шифрин — за два года до смерти репетировался в Израиль. Последние напутствия сыну он написал уже в больнице, на банковском листе желтого цвета. В письме он называет наследника Нахимом. Это еврейский аналог имени Ефим.

«Мизинник мой, Нахим! Ты нынче далеко от меня. Но мысли наши, думы наши, души наши — вместе… Я тебя ощущаю. Знаю, ты теперь полон тревоги, волнений, и нам обоим тяжело. Прости меня, мой дорогой мизинник. Так сложилась жизнь, кого винить? Я слишком мало уделял внимания тебе, но ты всегда имел родительское благословение, и пусть оно вечно тебя хранит! ‹...› Да сохранит тебя наш милосердный Бог! Всего того, что мы не сумели дать тебе, ты достиг сам. Прости нас!», — написал Залман Шифрин сыну перед смертью.

Отец актера был похоронен в израильском городе Нетания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Ефима Шифрина вызывает уважение.

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