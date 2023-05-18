Любое сложное дело начинается с малого: китайский совет дня на четверг, 18 мая

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 18 мая?

В четверг появятся возможности для роста и развития. Энергии дня обещают поддержку во всех начинаниях. Без эмоциональных встрясок, правда, обойтись не удастся. Но в отличие от среды, они будут не мешать, а помогать.

Совет дня: планируйте на четверг все важные созидательные дала, которые откладывали накануне. Сделки, инвестиции, контракты, переговоры — все должно пройти благоприятно.

Предостережение дня: в четверг не стоит рисковать. Как в делах, так и в развлечениях. Все, чем будете заниматься в этот день, должно быть максимально спланировано и заранее подготовлено.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.