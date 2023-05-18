В Крыму приостановлено движение поездов после схода состава с рельсов
Пассажиров пока будут доставлять на станции автобусами.
Фото: 5-tv.ru
В Крыму движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно остановлено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы полуострова Олег Крючков.
Он указал, что пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
По данным 5-tv.ru с железнодорожного полотна по направлению в Севастополь сошли с рельсов и опрокинулись несколько вагонов с зерном. Инцидент произошел в районе восьми часов утра возле станции Чистенькое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как товарный поезд сошел с рельсов в Брянской области.
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