Аксенов сообщил о сходе нескольких вагонов с рельсов в Крыму
Аксенов: в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном, пострадавших нет
Фото: 5-tv.ru
На месте случившегося работают профильные ведомства.
В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
«Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства», — сообщил он.
Также он добавил, что движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами.
«Держу ситуацию на личном контроле», — заключил он.
По данным 5-tv.ru инцидент произошел в районе восьми часов утра возле станции Чистенькое.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что вертолет Ми-28 потерпел крушение при тренировочном полете в Крыму
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