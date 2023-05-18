«Территория оцеплена»: что сейчас происходит в Крыму на месте схода вагонов с рельсов
Корреспондент «Известий» показал место схода с рельсов вагонов с зерном в Крыму
Фото, видео: 5-tv.ru
Пока что никто точно не может сказать, когда ремонт полотен завершится полностью.
В Симферопольском районе с рельсов сошли около шести вагонов с зерном. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Николай Аксенов.
По его словам, сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и ремонтные бригады. Территория полностью оцеплена.
«Мы насчитали шесть вагонов с зерном, которые сошли с железнодорожного полотна», — рассказал Аксенов.
Также он добавил, что пока что никто точно не может сказать, когда ремонт полотен завершится полностью и можно будет с помощью тяжелой техники развести вагоны и оттащить состав.
До этого стало известно, что движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Аксенов сообщил о сходе нескольких вагонов с рельсов в Крыму.
Читайте также
63%
0.78 87.57
0.41
Нашли ошибку?