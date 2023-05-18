Больше не тренд: доля евро сократилась до минимума в международных платежах

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Bloomberg: использование евро для международных платежей сократилось в апреле до минимума

Больше не тренд: доля евро сократилась до минимума в международных платежах

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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А вот доля китайского юаня выросла. Что происходит с валютой?

Использование евро для международных платежей сократилось в апреле 2023 года до самого низкого уровня за три года. Об этом пишет Bloomberg.

«Число тех, кто использует доллар США, увеличилось, а доля китайского юаня выросла до самого высокого уровня за пять месяцев», — говорится в сообщении Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций.

Ситуация на международной арене продолжает оставаться тяжелой и непрогнозируемой из-за экономического кризиса. По мнению многих аналитиков, доллар и евро сегодня — действительно, не самые надежные валюты. Финансовый эксперт Анастасия Иванова считает, что следует присмотреться к альтернативе — китайскому юаню. Ведь ни для кого не секрет, что КНР активно наращивает темпы развития своей экономики, сотрудничая с Россией во многих сферах.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Джо Байден срочно вернулся в США на фоне возможного дефолта.

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