Путин заявил о рекордном урожае зерна в России

Урожай зерна по итогам 2022 года достиг рекордных значений за всю новейшую историю России — почти 158 миллионов тонн. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе совещания, посвященному ходу полевых работ.

«Индекс сельхозпроизводства по итогам 2022 года составил 110,2%», — добавил президент.

По его словам, РФ также обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, и несмотря на барьеры во внешней торговле, увеличила экспорт агропромышленной продукции. Более того, страна является ключевым поставщиком агропромышленной продукции в мире и зарекомендовала себя как надежный и предсказуемый партнер.

Глава государства между тем намерен рассмотреть возможные меры поддержки аграриев в новых регионах России.

Днем ранее, 17 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил это и отметил, что на переговорах в Турции удалось достичь «относительного результата». Ожидается, что продукция будет поставляться нуждающимся странам, в том числе Африки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему в мире уменьшатся урожаи и подорожают продукты. Речь идет в том числе о том, что часть экспорта в рамках зерновой сделки идет на сторону.