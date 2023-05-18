«Относительный результат»: Кремль о продлении зерновой сделки на два месяца

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37

Песков заявил, что на переговорах по зерновой сделке достигнут относительный результат

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Reuters; 5-tv.ru

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Днем ранее, 17 мая, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. По его словам, на переговорах в Турции удалось достичь «относительного результата».

Также представитель Кремля ответил на вопрос о том, получилось ли достигнуть договоренностей о подключении Россельхозбанка к системе SWIFT.

«Что касается Россельхозбанка — прорабатываются разные варианты, которые были бы эквивалентны подключению к SWIFT. Судьба сделки по-прежнему находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать российскую часть сделки. Пройдена часть пути, но не до конца. Будем пытаться решить проблему», — заявил Песков.

Днем ранее, 17 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки на два месяца. Он поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этому вопросу, а также пообещал, что Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения договоренностей.

Позднее министерство иностранных дел России подтвердило продление зерновой сделки.

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