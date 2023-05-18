Звезды «Русского Радио» исполнили свои самые знаменитые песни.

Авраам Руссо, Юлия Савичева, Люся Чеботина, Миша Марвин, Маша Вебер, Роман Архипов, 5sta Family вспомнили о своих студенческих годах в здании Культурного Центра Московского государственного института международных отношений (МГИМО), где прошел музыкальный фестиваль MGIMO Stars. Студенты выступили на одной сцене со звездами российской эстрады.

«Это необыкновенное событие, которого ни разу в стране не было такого масштаба. То есть три месяца назад специальное жюри отобрали самых лучших студентов МГИМО, и мы собственно вели их три месяца, работали с ними над вокалом, над сценической речью», — эксклюзивно рассказал генеральный продюсер фестиваля Светлана Столповских корреспонденту 5-tv.ru.

Аврааму Руссо, по его признанию, удалось получить образование в разнообразных сферах. Мать будущего певца отправила его в мужской монастырь, где он учился на богослова и историка. Там артист обнаружил музыкальные способности, и уже с 16 лет начал выступать на сцене. Тем не менее певец решил не останавливаться в саморазвитии: он получил юридическое образование, и даже прошел методику, по которой может по ногтям и языку определять болезни.

«Сейчас 10-летний знает, кем хочет быть, а раньше не было такого. Я жил и жил. В принципе ничего и не изменилось», — поделился Авраам Руссо.

Как вспоминает Миша Марвин, он не был послушным студентом. Артист сразу решил сфокусироваться на развитии музыкальной карьеры, поэтому учеба ушла на задний план, и с третьего курса его отчислили из-за несданной сессии.

Роман Архипов получил образование по специальности «Регионоведение». Как рассказывает артист, в университете он приобрел огромное количество знаний, выучил новые языки, познакомился с культурой других стран и народов и стал более коммуникабельным.

«Я был нормальным студентом. Мне было интересно учиться. Безусловно, я при всем при этом оставался нормальным подростком, поэтому я был достаточно веселым, активным. <…> Я и пел, и выступал, в КВН только не участвовал, наверное. Учился я хорошо. У меня единственная „тройка“ как раз по испанскому. <…> Студенческие годы, я считаю, что лучшие годы в жизни», — рассказывает Архипов.

Юлия Савичева, по ее признанию, пропустила студенческое время, потому что уже в 16 лет попала на «Фабрику звезд». Бунтарский дух уже с самых ранних лет овладел певицей.

«Был переходный возраст, я помню, как мне безумно понравилась альтернативная музыка. И я поняла, что я обожаю тяжелые гитары, скриминг (вокальный прием, являющийся частью рок-музыки — Прим. ред.), гроулинг (вокальный прием, применяемый в экстремальных музыкальных стилих — Прим. ред)», — рассказывает Савичева.

Музыкальный фестиваль MGIMO Stars был создан при поддержке Русской медиагруппы. Поводом для коллаборации стал указ президента России Владимира Путина, который объявил 2023 год Годом педагога и наставничества.

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