Вертолет Robinson не вышел на связь в Якутске

Вертолет Robinson 66, принадлежащий генеральному директору ОАО «Сахатранснефтегаз» Ивану Макарову, не вышел на связь в Якутске. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его информации, на поиски готовится вылететь вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».

По информации на 13:41, вертолет вышел на связь.