Вертолет Robinson не вышел на связь в Якутске

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 36

На его поиски планировали направить другой борт.

Вертолет Robinson не вышел на связь в Якутске

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Вертолет Robinson 66, принадлежащий генеральному директору ОАО «Сахатранснефтегаз» Ивану Макарову, не вышел на связь в Якутске. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его информации, на поиски готовится вылететь вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».

По информации на 13:41, вертолет вышел на связь.

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