Вертолет Robinson не вышел на связь в Якутске
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На его поиски планировали направить другой борт.
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Вертолет Robinson 66, принадлежащий генеральному директору ОАО «Сахатранснефтегаз» Ивану Макарову, не вышел на связь в Якутске. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
По его информации, на поиски готовится вылететь вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».
По информации на 13:41, вертолет вышел на связь.
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