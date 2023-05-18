«Определяется будущее мира»: Кириенко поздравил победителей «Лиги лекторов»

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Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса «Лига лекторов»

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Лауреаты войдут в число лекторов общества «Знание».

В Москве награждают лучших спикеров и педагогов в сфере цифровых технологий.

Это победители всероссийских конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов». Сегодня они во многом определяют вектор развития для молодежи, занимаясь просвещением в сферах IT и создания контента.

«Именно сейчас определяется, каким будет будущее мира, каким будет бущудее страны, каким будет каждое будущее человека и знания становятся важнейшим инструментом и ресурсом конкурентоспособности каждого человека, страны. Это важнейший ресурс, для того, чтобы не просто наблюдать за изменением мира, а для того, чтобы создавать эти изменения», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Победители конкурсов не только получат деньги на развитие собственных проектов, но также войдут в число лекторов общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях.

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