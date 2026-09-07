Мощи Дмитрия Донского пронесли во главе крестного хода в Москве

А сейчас о важнейшем событии в духовной жизни России, которое стало источником самых ярких кадров. По улицам столицы бесконечным молитвенным потоком прошли 100 тысяч верующих. Общемосковский крестный ход стал живым возрождением почти четырехсотлетней традиции.

Во главе — величайшие святыни Русской православной церкви: вновь обретенные мощи Дмитрия Донского, список Смоленской иконы Божьей Матери и образ Собора всех святых московских. О тех, кого объединила общая молитва — корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Тысячи верующих плечом к плечу идут вдоль набережных столицы: впереди кресты и хоругви, а вместо привычного городского шума — песнопения и общая молитва.

От Храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря — более шести километров. Весь путь вместе с паломниками и прихожанами проходит святейший Патриарх Кирилл. Перед началом крестного хода предстоятель отслужил божественную литургию.

«Это очень многого стоит, чтобы пройти крестный ход за своих родных близких, за страну, за то чтобы все было хорошо, чтобы все были живы здоровы», — сказала Ирина Рудая.

«Перед нами Смоленская икона, которая является чудотворной, как вы знаете. Естественно, Божья Матерь слышит молитвы и одного человека. Мы пришли соборно молиться», — сказала Елена Палкина.

Во главе колонны — сразу три особо почитаемые святыни: Смоленская икона Божией Матери, образ Собора Московских святых и ковчег с частицей вновь обретенных мощей благоверного князя Дмитрия Донского. И в этом особый исторический смысл.

«Шесть с половиной веков назад за Дмитрием Донским на Куликово поле шли русские полки. Сегодня за ковчегом с его мощами следуют тысячи уже наших современников. Эпохи разные, но образ князя остался прежним — в православной традиции его почитают как воина и защитника Отечества», — сообщил корреспондент Кирилл Солодков.

Неслучайно среди участников крестного хода сегодня герои России и ветераны боевых действий.

У каждого в этой многотысячной колонне свои мольбы и надежды: о здоровье близких, о детях, о тех, кто сейчас на передовой, и одна общая — о Родине и ее судьбе.

«Дмитрий Донской показал: победа за нами», — сказала Ольга Замотина.

На Фрунзенской набережной многотысячная колонна ненадолго замирает. Верующие совершают молебен перед чудотворным образом Смоленской Божьей Матери.

«Будем надеяться, что Господь как хранил землю русскую, так и нас всех сохранит», — сказал Патриарх Кирилл.

У стен Новодевичьего монастыря завершается крестный ход, но не поклонение вновь обретенной святыне. Ковчег с частицей мощей святого князя установили в Главном храме Вооруженных сил. Позже он отправится в соединения и воинские части, чтобы те самые защитники тоже приложились к святыне. А с 7 по 20 сентября поклониться мощам верующие смогут в храме Христа Спасителя.

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