Теперь официально: Саша Артемова и Евгений Кузин расторгли брак через суд

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Аделина Ким
Аделина Ким 47

Знаменитость считает, что разводиться достойно — это целое искусство.

Теперь официально: Саша Артемова и Евгений Кузин расторгли брак через суд

Фото: Instagram* / kuzin_zhenya

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Сегодня Саша Артемова рассказала в своих социальных сетях что официально расторгла брак с бывшим мужем Евгением Кузьминым. 28-летняя знаменитость рассказала поклонникам, что не сделала этого раньше из-за нежелания возиться с документами.

«Евгению точно не хотелось этого делать. То есть три года я свободная женщина, он тоже свободный, нас никакие отношения, кроме как по ребенку не связывали», — рассказала звезда «Дома-2».

При этом разойтись паре удалось на мирной ноте. Бывшие влюбленные будут поддерживать дружеские отношения друг с другом ради общей дочери. Такой развод Саша считает настоящим искусством, ведь не всем удается сохранить уважение друг к другу.

Девушка также символично сняла в день официального развода общую фотографию с Евгением со стены. Такое решение она приняла потому что хочет начать новую жизнь. Артемова уже готова к новым чувствам и новым отношениям. Она мечтает встретить хорошего мужчину, с которым она проживет до конца жизни. Поэтому прошлое с Евгением не должно беспокоить звезду.

«Хочу любить, дарить любовь и быть открытой к этому миру. Не хочу прятать свое сердце!» - отметила девушка.

Напоследок звезда телешоу «Дом-2» поблагодарила своего бывшего супруга за хороший опыт и уникального ребенка. Евгений тоже не воздержался от комментариев и опубликовал черно-белую фотографию, посвященную бывшей жене.

«Лети, отпускаю! Спасибо за опыт, за эмоции, за дочь», — написал Кузин на картинке с розами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Артемова разрешила экс-мужу выпить перед родами «для храбрости».

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Теперь официально: Саша Артемова и Евгений Кузин расторгли брак через суд

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