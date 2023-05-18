Вдова Баталова требует тюрьмы для Цивина с Дрожжиной: «Их надо исправлять»

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 55

Вдова Баталова требует тюремного заключения для Дрожжиной и Цивина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Ожидается, что приговор будет оглашен 26 мая.

Заседание в Замоскворецком суде Москвы по делу о наследстве Баталова завершилось, сообщает источник 5-tv.ru. Помимо обвиняемых в мошенничестве актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа юриста Михаила Цивина, в зал суда приехала Гитана Леонтенко, вдова режиссера Алексея Баталова.

После окончания заседания 87-летняя Леонтенко заявила в беседе с журналистами, что, помимо взыскания штрафа, требует заключения их в тюрьму.

«Я надеюсь на этот раз. Вот клянусь, что все-таки надо таких людей исправлять. Брать и исправлять. Им ничего больше не может спасти», — сказала вдова Баталова.

Баталов умер в 2017 году, но разбирательства, связанные с его имуществом, идут до сих пор. Сразу после его смерти Дрожжина и Цивин, по версии следствия, незаконно приватизировали недвижимость актера.

В настоящее время мужчина заключен по стражу. Представитель гособвинения призвал взыскать с Дрожжиной штраф в размере 200 тысяч рублей и отправить ее в колонию на шесть лет.

Цивину же запросили семь лет тюрьмы с штрафом в 400 тысяч рублей. В 2021 году был задержан нотариус Дмитрий Бублий: он признался, что регистрировал поддельные документы.

Ему также грозит наказание в рамках этого дела. На данный момент ожидается, что приговор будет оглашен 26 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что исхудавшая Дрожжина еле добралась до заседания суда.

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