Для уехавших россиян сохранят НДФЛ в 13%

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Минфин предложил сохранить НДФЛ в 13% для уехавших россиян

Для уехавших россиян сохранят НДФЛ в 13%

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года.

Россиянам, которые уехали за рубеж, но продолжают работать на российские компании, предложат платить НДФЛ в размере 13%. Об этом сообщает РБК.

«Таким россиян необходимо будет заплатить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что новые правила вступят в силу уже 1 января 2024 года. Меры должны распространяться на тех россиян, которые работают за пределами РФ более шести месяцев и, в добавление к этому, утратили налоговое резидентство.

Кстати, налоговое резидентство России теряется только в том случае, если человек находится за границей 183 дня и более в течение одного календарного года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минфин РФ намерен обязать блогеров платить налог с доходов от зарубежных платформ.



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