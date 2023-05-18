Для уехавших россиян сохранят НДФЛ в 13%

Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года.

Россиянам, которые уехали за рубеж, но продолжают работать на российские компании, предложат платить НДФЛ в размере 13%. Об этом сообщает РБК.

«Таким россиян необходимо будет заплатить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что новые правила вступят в силу уже 1 января 2024 года. Меры должны распространяться на тех россиян, которые работают за пределами РФ более шести месяцев и, в добавление к этому, утратили налоговое резидентство.

Кстати, налоговое резидентство России теряется только в том случае, если человек находится за границей 183 дня и более в течение одного календарного года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Минфин РФ намерен обязать блогеров платить налог с доходов от зарубежных платформ.





