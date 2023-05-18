Статус ключевого игрока: как Россия действует на рынке сельхозпродукции

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Россия сохранила за собой статус ключевого игрока на рынке сельхозпродукции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Поддержку в том числе получат производители из новых регионов.

Несмотря на рост санкционного давления, России удалось сохранить за собой статус ключевого игрока на рынке сельхозпродукции и обеспечить продовольственные потребности не только внутри страны, но и остаться надежным партнером в вопросах экспорта.

Успехи и проблемы аграрного сектора обсудили в Кремле. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ уделить особое внимание поддержке производителей в новых регионах. Какие преференции они получат, расскажет корреспондент Георгий Гривенный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что урожай зерна по итогам 2022 года достиг рекордных значений за всю новейшую историю России — почти 158 миллионов тонн.

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