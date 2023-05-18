В Армении допустили прекращение экспорта продукции Ереванского коньячного завода в Россию

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 62

Минэкономики Армении: Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт в Россию

В Армении допустили прекращение экспорта продукции Ереванского коньячного завода в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic; 5-tv.ru

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Предприятие принадлежит французской компании Pernod Ricard.

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, вероятно, прекратит экспорт своей продукции в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики Армении Ваана Керобяна в ходе выступления в парламенте.

«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию», — сказал он.

Керобян также отметил, что данное решение повлечет за собой проблемы — отразится, в том числе, на закупках винограда у местных фермеров. Большая часть экспорта Ереванского коньячного завода, около 80%, приходилась на Россию.

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Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что опасается санкций со стороны западных стран за сотрудничество с Россией. И рассказал, как надеется избежать ограничений.

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