Блогер Ксения Хоффман отказалась от эмиграции: «Я считаю Москву своим домом»

Звезда YouTube отметила, что задумывалась о переезде в другую страну, но приняла решение остаться.

Популярный блогер Ксения Хоффман (настоящее имя Ксения Бондарева. — Прим. ред.) объяснила, почему не покинула Россию вслед за некоторыми знаменитыми соотечественниками. В интервью Наталье Гасанхановой на YouTube-шоу она заявила, что не готова расстаться с близкими людьми и воспоминаниями, связанными с родиной.

«Я считаю Москву своим домом, это мой родной город. Здесь до безумия огромное количество моих каких-то теплых воспоминаний, болезненных воспоминаний, здесь часть меня, и я не могу просто это оставить. Пока вот этой точки критичной не настало», — сказала девушка.

Гасанханова напомнила блогеру, что прежде та собиралась уехать из России, но передумала. Хоффман подтвердила — если бы ее бойфренд не отказался последовать за ней, возможно, оба уже жили бы за границей. Но этого не произошло, и со временем звезда решила не эмигрировать. Захотела сохранить привычную жизнь рядом с семьей и любимым парнем. С некоторыми людьми, впрочем, расстаться все равно пришлось. Но уже потому что они уехали, среди них и лучший друг интернет-знаменитости.

Ксения Хоффман в течение трех лет была интервьюером на YouTube-канале «Пушка», после чего запустила новый проект «Стенка» — это было ток-шоу с участием других известных блогеров. Для собственного YouTube-канала она снимает лайфстайл-видео и подкасты.

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