Ида Галич продолжает обвинять Люсю Чеботину в срыве шоу: «На моей стороне факты и правда»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 52

Ида Галич продолжает обвинять Люсю Чеботину в срыве шоу: на моей стороне правда

Ида Галич продолжает обвинять Люсю Чеботину в срыве шоу: «На моей стороне факты и правда»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица не пришла на шоу к блогеру, после чего между двумя знаменитостями разгорелся конфликт. Уже второй день они публично выясняют отношения.

Ида Галич и Люся Чеботина продолжают скандалить на глазах поклонников и страницах СМИ. Блогер не была удовлетворена объяснениями певицы, которая не пришла на ее шоу, сорвав съемки очередного выпуска. Исполнительница заявила, что не ожидала от некогда приятельницы публичной травли из-за инцидента. Ведущую шоу это, судя по всему, не разжалобило, а только разозлило.

В личном блоге Галич ответила на жалобы Чеботиной. Она, очевидно, не согласна с формулировкой «публичная травля», так как высказывалась только на своих страницах в соцсетях. В отличие от представителей певицы, которые комментировали ситуацию в интервью для прессы. Кроме того, информация для СМИ показалась блогеру искаженной.

«Давай выключим режим девочек из седьмого „Б“. На моей стороне факты и правда. В школу ты так и не приехала. Зачем вести себя как школьница?» — цитирует Иду Галич Starhit.ru.

Певица Люся Чеботина. Певица Люся Чеботина. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Блогер ведет развлекательное шоу «1-11», в нем участвуют знаменитости и ученики разного возраста. Чеботина на съемки одного из выпусков не явилась, дети расстроились, а ведущая пришла в ярость. Она тут же рассказала подписчикам, что певица была приглашена заранее, но не выполнила договоренностей. Многомиллионная аудитория Галич обвинила артистку в звездной болезни, ее буквально засыпали гневными комментариями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал в «режиме девочек из седьмого „Б“» прокомментировал представитель Люси Чеботиной Антон Богославский (он также сотрудничает и дружит с Ольгой Бузовой). Пиарщик не считает свою подопечную виноватой, а нападки Галич, полагает он, объяснить проще простого — выгодой для шоу блогера.

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Ида Галич продолжает обвинять Люсю Чеботину в срыве шоу: «На моей стороне факты и правда»

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