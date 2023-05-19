«Извини, не сегодня»: нейросеть высмеяла безуспешные попытки Зеленского вступить в НАТО и ЕС

Искусственный интеллект смоделировал ролик, где украинский лидер 27 часов подряд стучался в двери к генсеку НАТО и главе ЕК.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский и его соратники затеяли игру, которая приведет их только к трибуналу — догадывается даже нейросеть. Пользователи популярной платформы Twitch нашли видео, сгенерированное искусственным интеллектом.

Оно выглядит как старая компьютерная игра, в главной роли Зеленский, стучащий в две двери. Одну из них всегда открывает генсек НАТО Йенс Столтенберг, а другую глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Зеленский поочередно просится то в альянс, то в ЕС. Но у истинных европейцев всегда находятся важные причины не впускать гостя. И так 27 часов подряд…