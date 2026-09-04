Взрыв и дым: Зеленский заявил, что дрон чуть ли не прилетел в кабинет главы СБУ

Зеленский заявил, что дрон чуть ли не прилетел в кабинет главы СБУ

Кадры сейчас приходят из центра Киева. Там горит здание Службы безопасности Украины. По словам очевидцев, сначала прогремел взрыв, затем из окон повалил дым, фасад сильно поврежден.

Зеленский тут же заявил, что это был российский дрон, и он чуть ли не прилетел прямо в кабинет главы СБУ Александра Поклада. В нашем Минобороны удар пока не комментировали.

Впрочем, многие украинские паблики пишут, что произошедшее — очередная карта, которую решил разыграть киевский режим в конфликте СБУ и ГУР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Киева произошла перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), в результате которой есть погибшие и раненые.

По имеющейся информации, конфликт возник из-за похищения сотрудниками СБУ некоего Степана Каплунова*, заместителя командира запрещенного в России Русского добровольческого корпуса** (РДК**), который входит в структуры ГУР. Оперативники ГУР попытались освободить его, но СБУ вызвала подкрепление, и в итоге перестрелка закончилась победой СБУшников — один боец ГУР погиб, двое ранены.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** — признан в России террористической организацией и запрещен