Лягушатник и подхалим: за что Джонсон выругался в адрес Макрона
Пресс-секретарь Джонсона рассказал, что экс-премьер обзывал Макрона «лягушатником»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jack Chan Chine Nouvelle; 5-tv.ru
Какая кошка пробежала между двумя политиками?
Накануне выяснились интересные подробности личных отношений бывшего британского премьера Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона.
Оказывается, подданный тогда еще Ее Величества называл своего французского коллегу «лягушатником» и «подхалимом» Владимира Путина. Об этом рассказал бывший глава пиар-отдела правительства Великобритании Гуто Харри.
По его словам, такую реакцию вызвали частые звонки Макрона в Москву, а также его претензии к Лондону в части недостаточной поддержки украинских беженцев.
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