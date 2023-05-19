Несокрушимый «Торнадо-С»: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 4 789

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Торнадо-С» в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вооружение армии России ежедневно подтверждает свою исключительную эффективность в ходе спецоперации.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов артиллерийских установок «Мста-Б» по уничтожению укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе выполнения огневых задач бойцы применяют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет нанести максимальный урон по противнику на значительном расстоянии. Например, по фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе.

На следующих кадрах боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Бойцы в ходе выполнения задач СВО выводят из строя и уничтожают командные пункты украинских боевиков, а также их склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

На последних кадрах уже показана работа инженерно-саперного подразделения. В зоне СВО российские военнослужащие ежедневно проводят разминирование участков дорог и районов местности от взрывоопасных предметов.

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