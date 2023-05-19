Импланты или вина врачей: почему Анну Седокову мучает крапивница

Своим взглядом на ситуацию поделилась и пластический хирург.

Певица Анна Седокова может страдать от кожного заболевания из-за имплантов или ошибки врачей. Об этом заявила бывшая солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник.

«Такие аутоиммунные заболевания чаще всего случаются из-за имплантов, филлеров и так далее. С годами аутоиммунные реакции на импланты становятся чаще и тяжелее», — цитирует артистку издание dni.ru.

Кроме того, Найник предположила, что недуг мог возникнуть у Седоковой по вине врачей, которые перед операциями не предупредили певицу о возможных последствиях.

Пластический хирург придерживается аналогичного мнения. Она посмотрела на недавние фото Анны и заявила, что ее нижняя часть тела стала слишком гипертрофированной и смотрится неестественно.

Поэтому Седокова, допустила врач, вполне могла использовать импланты. Недавно звезду вновь атаковали неприятные симптомы крапивницы.

Тело знаменитости распухает и краснеет, а также на ее коже появляется сыпь. Знаменитость признается, что это лишает ее возможности полноценно радоваться жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова набрала десять килограммов из-за тяжелой болезни.