На Европу надвигается радиация из-за боеприпасов ВСУ с ураном

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 433

Патрушев: облако радиации надвигается на Европу после уничтожения снарядов с ураном на Украине

На Европу надвигается радиация из-за боеприпасов ВСУ с ураном

Фото: www.globallookpress.com / SuperStock

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Радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы.

Уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, которое уже направилось в сторону Европы. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре.

По его словам, американцы уже не раз в истории так «помогали» странам. Киевскому режиму тут также «помогли», заставив своих сателлитов поставить украинским боевикам боеприпасы с обедненным ураном.

Секретарь Собеза особо акцентировал внимание на том факте, что вчера президент США Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7, в том числе для отстаивания, как считают американцы, «общих демократических ценностей». И это становится совершенно двуличным поступком на фоне того, что США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Украине предрекли эпидемию рака из-за снарядов с ураном. Например, выращивание на зараженной обедненным ураном земле сельскохозяйственных культур и использование их в пищу грозит онкологическими заболеваниями многим поколениям вперед,

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