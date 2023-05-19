Путин назвал противников России «недоумками»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 91

Усилия недоброжелателей России обречены на провал, потому что их логика в корне ошибочна.

Фото, видео: www.globallookpress.com / The Kremlin Moscow; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российский президент проводит совещание Совета по межнациональным отношениям в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что атаки на российскую историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, также как и попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны.

«Наши противники решили, что многонациональность России — есть ее уязвимое место, и делают все, чтобы нас разобщить», — заметил президент.

Российская держава созидалась вокруг ценностей, многонациональный гармонии, добавил Путин. Он добавил, что это важнейшая основа нашей консолидации, а не слабое место, как считают недружественные страны.

«Люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки. И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. А почему только второе? Потому что недоумки», — заявил президент.

Путин заключил, что в условиях внешнего давления общество в стране происходит только укрепление нашего многонационального народа.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
80.04
-0.72 86.50
-1.07
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

16:26
Путин поручил Кабмину улучшить систему отслеживания за потенциальными рисками
16:19
Импланты или вина врачей: почему Анну Седокову мучает крапивница
16:14
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России
16:07
Россия возобновит авиасообщение с Кубой
16:03
«Ковыряют кочергой»: как Запад пытается создать миграционные проблемы в России
16:00
«Падение ключевого звена»: битва за Артемовск схожа со Сталинградской

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию
Не ко всем экспериментам готов: почему SHAMAN не делает тату
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023