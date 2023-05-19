«Ковыряют кочергой»: как Запад пытается создать миграционные проблемы в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Путин: противники РФ не справляются с миграционными проблемами, но пытаются создать их в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jon Putman; 5-tv.ru

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По словам главы государства, очень многие россияне не могут прижиться в зарубежных странах.

Противники России сами не справляются со своими миграционными проблемами, но пытаются создать их в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Так называемые противники пытаются нам помешать и создают дополнительные проблемы. Странно, знаете, я смотрю на это удивляюсь — у них у самих там проблем выше крыши, они не справляются с этим совершенно абсолютно», — говорит Путин.

Он напомнил, что люди, который приезжают на территории этих стран вовсе не ощущают себя гражданами этих государств, живут там годами, но так и не начинают владеть местным языком.

«Просто удивительно. Но это факт. Но тем не менее, нам они стараются тоже создать проблемы, здесь что-то кочергой пытаются поковырять для того, чтобы усугубить те проблемы, которые действительно есть. Но мы понимаем, что они есть, мы знаем, что нужно делать, и несмотря на всю сложность этих проблем. Нужно постоянно работать над их решением», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как россияне бегут из обезумевшей от толерантности Германии.

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