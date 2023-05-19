Не первый случай: в Пентагоне обсчитались при учете помощи ВСУ

Новость привела к началу целой серии внутренних проверок.

В Пентагоне серьезно просчитались при подсчете пакетов помощи, направленных Украине.

Несколько влиятельных американских изданий вышли с громкими заголовками о том, что в бухгалтерии Минобороны США допустили ошибку — и завысили оценку отправленной Киеву техники на громадную сумму в три миллиарда долларов.

Уточняется, что для расчета помощи министерство использовало восстановительную стоимость, а не ту, которая указывалась при покупке. И некоторые эксперты отмечают, что военные намеренно вписали более высокую цифру.

К примеру, партия гаубиц М-777 в накладных прошла по цене мобильной пусковой установки HIMARS, что увеличило итоговую сумму на 75 миллионов долларов. Это разоблачение запустило целую серию проверок: есть подозрения, что это не единственный подобный эпизод.