Не по возрасту: в РФ предложили маркировать похожие на игрушки сувениры знаком «14+»

Эфирная новость 33 0

В РФ предложили маркировать похожие на игрушки сувениры знаком «14+»

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Инициатива была вынесена на рассмотрение после проверки всем известных «Хагги-Вагги», которые оказались небезопасными для детей.

В России собираются ввести возрастную маркировку на сувениры, похожие на игрушки. Например, на знаменитые «Хагги-Вагги». У специалистов давно вопросы к их качеству.

В контрафактных товарах, которые наводнили рынок, при проверке находили и тяжелые металлы, и опасные химикаты. Так что решили хотя бы детей от этого оградить. Но у инициативы нашлись и противники. Корреспондент «Известий» Василий Михеев выслушал все «за» и «против».

+11° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 мая

Последние новости

23:59
Ксения Бородина рассекретила новый роман: «Я сделала свой выбор!»
23:47
Передумали? Стало известно о планах США и их союзников передать Киеву истребители F-16
23:29
Не по возрасту: в РФ предложили маркировать похожие на игрушки сувениры знаком «14+»
23:16
Пенсионер из Липецка закатал 400 банок тушенки для бойцов в зоне СВО
23:08
На окраине Мариуполя раздался взрыв
22:54
Право выбора: Анастасия Решетова раскрыла секрет воспитания детей

Сейчас читают

Киберэксперт объяснил, как избежать звонков мошенников
Глупость: известная актриса предложила дочери Башмета сменить фамилию
«Скоро поймут»: что грозит Польше после взрыва склада снарядов с обедненным ураном
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023