Рэпера Schokk не пускали с флагом РФ на его же концерт в Москве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 96 0

Возмущению артиста не было предела. Чем все закончилось?

Рэпера Schokk не пускали с флагом РФ на его же концерт в Москве

Фото: Telegram / dimitribamberg

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Рэпера Диму Бамберг, наиболее известного под псевдонимом Schokk, не пускала с российским флагом на его же собственный концерт охрана одного из столичных клубов. Знамя пришлось пронести тайком, но возмущению не было предела. Уже на сцене музыкант выступил с речью перед фанатами. Соответствующие кадры были распространены в соцсетях.

«Охрана сказала, что им нельзя пропускать людей с флагами этой страны. Во мне сейчас и Schokk, и Бамберг. Потому что Schokk хочет выйти и набить (лицо. Прим. ред.) <…> этим людям, а Бамберг говорит, что это противозаконно», — заявил рэпер на сцене.

Музыкант призвал всех присутствующих в клубе распространить его заявление в соцсетях, чтобы придать ситуацию огласке.

«Каждый в этой стране, который хочет быть нейтральным, — будь нейтральным в Тбилиси, будь нейтральным в Казахстане, будь нейтральным в Риге. А в России — ты либо за Россию, либо пошел <…> отсюда», — добавил артист и покинул сцену.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего рэпер Schokk поскандалил с коллегой Ритой Дакотой.

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