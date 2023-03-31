Перенесший ряд операций певец Авраам Руссо снова попал в больницу

По результатам последнего вмешательства хирург признал свою неудачу.

Певец Авраам Руссо снова в больнице — он проходит обследование в столичной клинике. Год назад, пишет KP.RU, он перенес сложную операцию по шунтированию вены, чтобы восстановить циркуляцию крови. Найти хирурга было трудно — в связи с рисками многие отказывались браться за лечение знаменитости. Один согласился, но после вмешательства сообщил звездному пациенту, что остался недоволен результатом.

Как поделился Авраам Руссо с изданием, пришлось возвращаться к давно привычному образу жизни под наблюдением врачей — со специальной диетой и регулярными тренировками, в том числе. Но недавно медики удивили музыканта, сообщив, что прооперированная вена все-таки функционирует, и воспаление ушло.

«Врачи говорят, что это чудо. Кстати, это не первое такое врачебное чудо в моей жизни. Ранее мне делали пересадку нерва, и в успех той операции тоже никто не верил», — сказал Руссо.

Решится на шунтирование, по словам артиста, ему помог профессор, задействованный в съемках одного из ток-шоу. Он честно поговорил с Руссо и подчеркнул — улучшений не будет, если не преодолеть страх снова оказаться на операционном столе. Сегодня певец благодарит профессора и судьбу за удачно сложившиеся обстоятельства, он чувствует себя гораздо лучше.

Долгие годы Авраам Руссо борется с последствиями покушения, которое произошло в 2006-м. Его машину обстреляли из автомата. Артист получил четыре ранения в бедро. С тех пор он перенес не одну операцию, но травмы были серьезные, и с годами не перестали напоминать о себе. Руссо не сдается. Он не только продолжил музыкальную карьеру после нападения, но и решился на крайне сложные вмешательства — лишь бы жить дальше полной жизнью.

Разбирательства по делу о покушении продолжались вплоть до прошлого года. Как ранее писал 5-tv.ru, 23 декабря 2022-го суд наконец объявил приговоры.