Перенесший ряд операций певец Авраам Руссо снова попал в больницу

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 45

Певец Авраам Руссо попал в больницу после операции по шунтированию вены

Перенесший ряд операций певец Авраам Руссо снова попал в больницу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

По результатам последнего вмешательства хирург признал свою неудачу.

Певец Авраам Руссо снова в больнице — он проходит обследование в столичной клинике. Год назад, пишет KP.RU, он перенес сложную операцию по шунтированию вены, чтобы восстановить циркуляцию крови. Найти хирурга было трудно — в связи с рисками многие отказывались браться за лечение знаменитости. Один согласился, но после вмешательства сообщил звездному пациенту, что остался недоволен результатом.

Как поделился Авраам Руссо с изданием, пришлось возвращаться к давно привычному образу жизни под наблюдением врачей — со специальной диетой и регулярными тренировками, в том числе. Но недавно медики удивили музыканта, сообщив, что прооперированная вена все-таки функционирует, и воспаление ушло.

«Врачи говорят, что это чудо. Кстати, это не первое такое врачебное чудо в моей жизни. Ранее мне делали пересадку нерва, и в успех той операции тоже никто не верил», — сказал Руссо.

Решится на шунтирование, по словам артиста, ему помог профессор, задействованный в съемках одного из ток-шоу. Он честно поговорил с Руссо и подчеркнул — улучшений не будет, если не преодолеть страх снова оказаться на операционном столе. Сегодня певец благодарит профессора и судьбу за удачно сложившиеся обстоятельства, он чувствует себя гораздо лучше.

Долгие годы Авраам Руссо борется с последствиями покушения, которое произошло в 2006-м. Его машину обстреляли из автомата. Артист получил четыре ранения в бедро. С тех пор он перенес не одну операцию, но травмы были серьезные, и с годами не перестали напоминать о себе. Руссо не сдается. Он не только продолжил музыкальную карьеру после нападения, но и решился на крайне сложные вмешательства — лишь бы жить дальше полной жизнью.

Разбирательства по делу о покушении продолжались вплоть до прошлого года. Как ранее писал 5-tv.ru, 23 декабря 2022-го суд наконец объявил приговоры.

Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.09
0.11 83.76
0.27
Близнецы, Рыбы, Овны: какие знаки зодиака созданы для секса, а какие — дл...

Последние новости

2:30
«Познала истину»: как живет Гюльчатай, которая несколько лет назад ушла в секту
2:02
В США готовятся предъявить обвинения Дональду Трампу
1:45
Главная ценность — канистра: что происходит в гигантской пробке на трассе М-4 «Дон»
1:25
Перенесший ряд операций певец Авраам Руссо снова попал в больницу
1:03
В Минобороны Китая рассказали о планах военного сотрудничества с Россией
0:43
Застряли в тундре: как людей спасают из снежного плена под Магаданом

Сейчас читают

Военный дипломат Бартош предупредил о ловушке Украины на переговорах с Россией
«Бегство от жизни»: психиатр с тревогой заговорил о состоянии Волочковой после «сюсюканий»
Смертный приговор: смогут ли ВСУ управлять танками Challenger 2 без подготовки
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео