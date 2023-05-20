«Приводит к неврозу»: диетолог рассказала, нужно ли считать калории

Гузель Евстигнеева не рекомендует употреблять продукты глубокой переработки

Диетолог Гузель Евстигнеева рассказала эксклюзивно 5-tv.ru о том, помогает ли подсчет калорий при похудении и наборе и как правильно сбрасывать лишний вес.

«Почему подсчет калорий не работает? Когда мы их начинаем считать? Когда нам необходимо нормализовать свой вес. Либо его снизить, либо наоборот набрать. Но регулярный подсчет калорий, запись в записную книжку, либо в приложении телефона рано или поздно приводит к неврозу», — рассказала Евстигнеева.

Диетолог сообщила, что нужно обратить внимание на то, что вы едите, как вы едите и когда вы едите.

Специалист отметила, что если вы привыкли нагружать свой рацион вечером, то это сказывается неблагоприятно на всем процессе пищеварения и продукции гормонов, которые отвечают за набор или снижение веса. В вечерние часы снижается чувствительность организма к быстрым углеводам. И на долго останавливаются процессы жиросжигания.

Следует исключить из своего рациона перекусы - это будет однозначно плюсом. Также диетолог посоветовала не употреблять продукты глубокой переработки.

«Ешьте мясо, а не полуфабрикаты из него. Ешьте рыбу, а не рыбные котлеты. Ешьте цельные овощи, ягоды, а не смузи», — порекомендовала Евстигнеева.

Диетолог сообщила, что продукты быстрой переработки, как правило, содержат больше калорий. Она рекомендует есть овощи, фрукты, бобовую и зерновую пищу, чтобы не набрать лишних калорий в течение дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как подсчет калорий приводит к анорексии и булимии.