«Мир без ядерного оружия»: итоги саммита G7 в Хиросиме

В коммюнике сообщается о приверженности стран G7 курсу полного отказа от ядерного оружия в мире.

Лидеры стран G7 приняли итоговое коммюнике за день до окончания саммита в Хиросиме. Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии.

В частности, они заявили о намерении усилить шаги по разоружению и строить мир без ядерного оружия.

«Мы выражаем нашу приверженность построению мира без ядерного оружия и безопасности для всех путем применения реалистичного, прагматичного и ответственного подхода», — говорится в сообщении.

Более того, они намерены и дальше бороться за эффективное выполнение конвенций о химическом и биологическом оружии. А также выделить в текущем году 21 миллиард долларов на урегулирование гуманитарных кризисов.

Лидеры G7 в своем итоговом заявлении также вновь подтвердили намерение поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Также заявили, что будут принимать меры для «повышения издержек» России. Более того, участники саммита призвали Китай повлиять на Россию, чтобы завершить конфликт.

Согласно данным МИДа, лидеры стран G7 призвали даже Иран отказаться от поддержки РФ в конфликте и воздержаться от передачи беспилотников.

Также вопрос коснулся и зерновой сделки. По итогу было решено, что данная сделка имеет статус «исключительной важности», но действия России вызывают у всех глубокую озабоченность.

Помимо этого, лидеры «Большой семерки» подтвердили взаимодействие с Центральной Азией.

«Мы подтверждаем наше взаимодействие со странами Центральной Азии для решения различных региональных проблем, <…>, дестабилизирующего влияния ситуации в Афганистане, продовольственной и энергетической безопасности, терроризма и изменения климата», — сообщается в заявлении.

Еще одной из важных тем в Японии были, естественно, технологии. Например, лидеры G7 договорились усилить борьбу с вредоносными практиками в цифровой сфере, чтобы защитить глобальные цепочки стоимости и поставок от незаконного воздействия, шпионажа, нелегальных утечек информации и диверсий. Также они намерены запустить хиросимскую инициативу по глобальной продовольственной безопасности.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит «семерки» стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая.

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