Выборы в Гагаузии: почему Кишинев послал спецназ в региональный Центризбирком?

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Победу одержал неугодный центральной власти кандидат.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Представьте себе сцену — Европа, ночь после выборов, в регионе побеждает неугодный центральной власти кандидат. Спецназ из столицы врывается в здание регионального Центризбиркома и вывозит списки голосовавших, а всех членов ЦИК вызывают на допросы. Как-то не вяжется с европейскими ценностями.

Место действия — Молдавия, где в автономном регионе Гагаузия, выбрали нового главу — Евгению Гуцул. Она юрист по образованию, мать двоих детей, но главное в ее программе — намерение улучшать связи с Россией.

Гагаузия и без того один из самых «пророссийских» регионов Молдавии, достаточно сказать, что местные органы власти документооборот ведут на русском.

В идеале — демократия это уважение воли народа, но президент страны Майя Санду уверена, что в Гагаузии народ неправильный, ведь местные не знают и не понимают румынский язык. Молдавский язык с недавних пор официально называют румынским. Чего стесняться.

Молдавия так рвется в Евросоюз, что похищение списков избирателей под покровом ночи — это мелочи. Демократия здесь трактуется как власть демократов.

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